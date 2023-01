Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl/Computerbetrug

Hagen (ots)

Bereits am 03. März 2022 entwendeten Unbekannte in einem Supermarkt in der Preußerstraße die Geldbörse einer Frau. Diese hatte ihr Portemonnaie in ihrer Handtasche aufbewahrt. Kurz nach der Tat versuchte ein Mann an einem Bankautomaten Geld abzuheben. Der Versuch misslang, da er den PIN-Code mehrfach falsch eingab. Eine Videokamera zeichnete die Geschehnisse auf. Nun sind die Fotos für eine Öffentlichkeitsfahndung freigegeben.

Die Polizei Hagen bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Tatverdächtigen machen?

Bilder finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/95164

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hagen unter der folgende Rufnummer entgegen: 02331 - 986 2066. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell