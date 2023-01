POL-HA: Reifen an Auto zerstochen - Zeugen gesucht

Hagen-Altenhagen (ots) - In Altenhagen griff eine Frau ihren Ehemann bei einer häuslichen Gewalt an. Das Paar geriet Mittwoch (04.01.) in einem Mehrfamilienhaus in den frühen Morgenstunden in einen Streit. Die 36-Jährige beschädigte zunächst den Hausstand sowie Einrichtungsgegenstände. Im weiteren Verlauf kratzte sie den Hagener im Gesicht und verletzte ihn mit einem Küchenmesser am Ringfinger. Die 36-Jährige ...

mehr