POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung wegen des Verdachts des Diebstahls - Wer kenn diese drei Tatverdächtigen?

Bereits am Nachmittag des 09. August 2022 beobachteten Mitarbeiter eines Drogeriegeschäftes in der Innenstadt drei bislang unbekannte Täter dabei, wie sie Parfümflaschen aus den Regalen nahmen und in Taschen verstauten. Insgesamt nahmen sie 17 Flaschen mit einem Gesamtwert von über 800 Euro aus der Auslage des Ladens am Bergischen Ring. Die Taschen, in denen sie das Diebesgut verstauten, deponierten sie anschließend an verschiedenen Stellen im Markt und verließen diesen zunächst. Mitarbeiter nahmen die Taschen an sich. Bei der Tatausführung zeichnete die Videoüberwachungsanlage des Geschäftes die drei Unbekannten auf. Zur Veröffentlichung der dabei entstandenen Aufnahmen liegt nun ein Gerichtsbeschluss vor. Zeugen, die Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort der Tatverdächtigen machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

Zu den Fotos gelangen Sie über den folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/95230

