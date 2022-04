Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Zukunftstag 2022 bei der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Donnerstag, 28. April 2022, konnte nach den pandemiebedingten Ausfällen der letzten zwei Jahren endlich wieder der Zukunftstag stattfinden.

Insgesamt nahmen über 60 Kinder und Jugendliche verschiedener Schulen, an dem abwechslungsreichen Programm teil. In diesem Jahr fand der Tag an vier verschiedenen Orten in der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta statt - Friesoythe, Cloppenburg, Löningen und Vechta.

Der Tag startete für alle SchülerInnen an den Standorten morgens in der Früh. Hier konnten sie einige Einblicke in die tägliche Polizeiarbeit erlangen. Es wurden verschiedene Bereiche der Polizei vorgestellt. Die Diensthundeführer kamen sogar mit ihren Diensthunden zu den einzelnen Standorten und gaben einige Einblicke in ihre tägliche Arbeit.

Die SchülerInnen übten sich an Spurensuche und Spurensicherung. Außerdem erhielten sie einen Einblick in die Führungs- und Einsatzmittel. Auch der Streifenwagen, die Wache und der Gewahrsamsbereich wurden genau unter die Lupe genommen. Ein weiterer Programmpunkt war das Lasern und sie konnten sich im Messen versuchen.

Wir hoffen, dass wir mit dem abwechslungsreichen Programm Interesse wecken konnten und sind gespannt, welche SchülerInnen wir in Zukunft vielleicht "unsere Kollegen" nennen dürfen. Positive Rückmeldungen haben wir in diese Richtung bereits von den Kindern und Jugendlichen erhalten. Fast alle konnten sich vorstellen, später einmal eine Bewerbung als PolizeibeamtIn einzureichen.

Ein besonderer Dank gilt den Kolleginnen und Kollegen der PI Cloppenburg/Vechta, welche den Tag mitgestaltet und durchgeführt haben!

