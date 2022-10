Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Benningen am Neckar: Jugendliche stehlen Motorroller - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Mehrere bislang unbekannte Jugendliche entwendeten am Sonntag gegen 14:00 Uhr einen weißen Motorroller, der auf einem Privatstellplatz in der Schulstraße in Benningen am Neckar abgestellt war. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhren die Jugendlichen anschließend durch den Ort und einen Fußweg am Neckar entlang in Richtung Ludwigsburg. Mehrere Zeugen, deren Personalien bislang nicht bekannt sind, konnten dies beobachten. Bei den Jugendlichen soll es sich um drei bis vier Jungen im Alter von elf bis 14 Jahre gehandelt haben. Zeugen, die die Jugendlichen am Sonntag beobachteten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0, in Verbindung zu setzen.

