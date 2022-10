Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Grafenau: Schwerer Unfall im Längsverkehr fordert 4 Schwerverletzte

Ludwigsburg (ots)

Gegen 11.45 Uhr ereignete sich auf der L1182 zwischen Schafhausen und Darmsheim ein Verkehrsunfall, bei dem vier Personen schwer verletzt wurden - darunter ein Kleinkind. Der 56-jährige Lenker eines Ford befuhr die Strecke in Richtung Darmsheim / Sindelfingen, als er auf Höhe Döffingen einen Schlag hören konnte. Er hielt am rechten Fahrbahnrand an, um sich nach der Ursache umzusehen. Der in selber Richtung fahrende, 41-jährige Fahrer eines BMW versuchte, dem Heck des Ford auszuweichen und prallte gegen die hintere linke Ecke des stehenden Fahrzeugs. Der BMW wurde durch die Kollision auf die Gegenfahrbahn abgewiesen und stieß mit dem entgegenkommenden VW einer 42-Jährigen zusammen. Der Fahrer des BMW sowie die Insassen des VW, darunter ein 4-jähriges Kind und ein 36-jähriger Mitfahrer, wurden durch die Kollision schwer verletzt und unter anderem durch zwei Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 57.000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme, zu welcher ein Gutachter hinzugezogen wurde, musste die Strecke für ca. 5 Stunden voll gesperrt werden. Der BMW und der VW mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. An der Unfallstelle sowie den Folgemaßnahmen waren 6 Polizeistreifen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, starke Kräfte der Feuerwehr Grafenau sowie Kräfte der Straßenmeisterei eingesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell