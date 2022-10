Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: K1030 Gemarkung Jettingen: Kreisverkehr übersehen

Ludwigsburg (ots)

Glück im Unglück hatte ein 38-jähriger Daimler-Fahrer am Sonntagabend gegen 20:00 Uhr, als er die Ortsumgehung Oberjettingen auf der K1030 befuhr. Den bisherigen Ermittlungen zufolge befuhr er die Kreisstraße von Nagold kommend mit überhöhter Geschwindigkeit, sodass er den Kreisverkehr zur K1024 zu spät erkannte. Das Fahrzeug kam im Gebüsch auf dem Kreisverkehr zum Stillstand und erlitt wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von 25.000 Euro. Es musste abgeschleppt werden. Am Kreisverkehr und den dortigen Verkehrseinrichtungen entstand kein Fremdschaden. Der 38 Jahre alte Mann zog sich beim Unfall leichte Verletzungen zu und wurde durch den am Unfallort befindlichen Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus zur Behandlung abtransportiert.

