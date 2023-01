Polizei Hagen

POL-HA: 50-jähriger Autofahrer gerät mit 1,18 Promille in Geschwindigkeitskontrolle

Hagen-Boele (ots)

Am Dienstagmittag (03.01.2022) hielten Polizeibeamte des Verkehrsdienstes der Hagener Polizei in Boele einen 50-jährigen Autofahrer wegen eines Geschwindigkeitsverstoßes an und stellten dabei fest, dass der Mann alkoholisiert war. Gegen 12.00 Uhr führten die Beamten die Messungen in der Weidekampstraße durch. Dabei hielten sie den 50-jährigen Hagener an, weil er mit seinem grauen VW zu schnell unterwegs war. Als sie ihn ansprachen, bemerkten sie den Geruch von Alkohol in seiner Atemluft. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von 1,18 Promille an. Der Hagener musste eine Blutprobe abgeben. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt, stellten seinen Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss gegen den 50-Jährigen ein. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen. (sen)

