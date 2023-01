Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Einbruch in Umkleidegebäude des SSV Hagen gesucht

Hagen-Altenhagen (ots)

Zwischen dem 26. Dezember 2022 gegen Mitternacht und Montag (02.01.23) gegen 7.30 Uhr kam es im Umkleidegebäude des SSV Hagen in der Straße "Am Sportpark" zu einem Einbruch. Eine der Eingangstüren des Umkleidegebäudes wies Beschädigungen am Schließblech und an der Türzarge auf. Im Innern wurden mehrere Schränke, in denen sich Bälle und Trikots befanden, aufgebrochen. Die Utensilien verteilten die Einbrecher im gesamten Umkleidegebäude. Darüber hinaus wurde an einer weiteren Zugangstür ein dort angeschlagener Aushang aus Papier angezündet. Angaben zur Tatbeute konnten nicht gemacht werden. Die Polizei Hagen bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Hinweise. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell