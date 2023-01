POL-HA: Zeuge schiebt brennenden Container von Hauswand weg

Hagen-Mitte (ots) - Eine Polizeistreife sah am Montag (02.01.2023) gegen 19.20 Uhr einen Autofahrer, der am Steuer sein Handy während der Fahrt bediente. Auf Höhe des Emilienplatzes hielten sie den Hagener für eine Kontrolle an. Die Beamten forderten den 22-Jährigen auf, ihnen den Fahrzeugschein sowie Führerschein vorzuzeigen. Als das Handschuhfach geöffnet wurde, sahen sie eine Plastikfolie mit bräunlichem Inhalt. ...

