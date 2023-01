Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen gesucht - Telefonzelle durch Feuerwerkskörper beschädigt

Hagen-Eilpe (ots)

In der Eilper Straße warfen Unbekannte am Sonntag (01.01.2023) gegen 00.40 Uhr ein Verkehrsschild um und beschädigten eine Telefonzelle. Bei Eintreffen der Polizei befanden sich Reste von Feuerwerkskörpern in der Telefonzelle, deren Scheiben rundherum kaputt waren. Über die gesamte Straßenbreite verteilt lagen diverse Glassplitter. Zeugen gaben an gesehen zu haben, wie drei Jugendliche einen Feuerwerkskörper in die Telefonzelle warfen und anschließend wegrannten. Eine Person sei in Richtung "EKZ" geflüchtet, zwei andere in Richtung Eilper Denkmal. Eine Fahndung nach den Personen im Nahbereich durch die Einsatzkräfte verlief ohne Erfolg. Weitere Zeugen, die Angaben zur Identität der Tatverdächtigen machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell