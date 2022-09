Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (379/2022) Einbruch am helllichten Tage - Polizei in Duderstadt sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Duderstadt, Obertorstraße - Mittwoch, 14. September, zwischen 08:30 und 13:00 Uhr

DUDERSTADT (as) - Durch die aufgebrochene Wohnungstür sind Unbekannte am Mittwoch (14.09.22) im Laufe des Vormittags in die Wohnung eines Mehrparteienhauses in Duderstadt (Landkreis Göttingen) eingedrungen. Die Tat ereignete sich zwischen 08:30 und 13:00 Uhr in der "Obertorstraße". Ersten Erkenntnissen zufolge, entkamen die Diebe mit einer noch nicht feststehenden Menge Bargeld.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen passten die Unbekannten die Abwesenheit der Bewohner ab, drangen in die Wohnung ein und durchwühlten im Inneren Schränke und Schubladen nach Wertsachen. Das genaue Ausmaß des Schadens steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Als die Bewohner zu ihrer Wohnung zurückkehrten und die aufgebrochene Tür bemerkten, informierten sie die Polizei. Von den Tätern fehlt jede Spur.

Im Zusammenhang mit dem Einbruch sucht die Polizei Duderstadt nach Zeugen, denen am Tattag in der Straße verdächtige Personen bzw. auch Fahrzeuge aufgefallen sind.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Duderstadt unter Telefon 05527/98010 entgegen.

