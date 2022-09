POL-GÖ: (378/2022) Verkehrskontrollen in Stadt und Landkreis Göttingen - Polizei überprüft rund 300 Verkehrsteilnehmerinnen und -Teilnehmer auf Fahrrädern, Pedelecs und E-Scootern: 296 Verstöße registriert

Polizeiinspektion Göttingen

Verkehrskontrollen in Stadt und Landkreis Göttingen - Polizei überprüft rund 300 Verkehrsteilnehmerinnen und -Teilnehmer auf Fahrrädern, Pedelecs und E-Scootern: 296 Verstöße registriert

Göttingen (ots)

Stadt und Landkreis Göttingen, Innenstadtbereiche Dienstag, 13. September 2022, 12.00 bis etwa 19.00 Uhr

STADT UND LANDKREIS GÖTTINGEN (as) - Bei mobilen und auch stationären Verkehrskontrollen hat die Polizei in Göttingen, Hann. Münden, Duderstadt, Bad Lauterberg und Osterode am Harz, mit Unterstützung der Zentralen Polizeidirektion, am Dienstagnachmittag (13.09.22) an verschiedenen neuralgischen Punkten der Innenstädte schwerpunktmäßig Rad-, Pedelec und E-Scooter-Fahrende überprüft. Auch Autofahrer wurden angehalten.

Im Rahmen der etwa sechsstündigen Aktion stoppten die Beamtinnen und Beamten insgesamt 300 Fahrzeuge. Die Zahl setzte sich zusammen aus 170 Fahrrädern, 30 Pedelecs, 37 E-Scootern und 59 PKW.

Im Ergebnis der Kontrollen wurden insgesamt 296 Verstöße notiert. In 32 Fällen nutzten die Betroffenen den Radweg nicht bzw. falsch. Auf Platz 2: Missachtung des Rotlichts von Ampeln in 23 Fällen. Die Nutzung eines E-Scooters mit mehr als einer Person schlug in 18 Fällen und Platz 3 zu Buche.

In einem Fall wurde der Fahrer eines E-Scooters sogar mit seinen drei (!) Mitfahrern angetroffen und musste auf sein Fehlverhalten hingewiesen werden.

Der Anfangsverdacht des Vorliegens einer Straftat ergab sich in 7 Fällen: 6 E-Scooter wiesen einen vermeintlich fehlenden Versicherungsschutz auf. Darüber hinaus stießen die Ermittler in einem Fall auf ein mutmaßlich gestohlenes Fahrrad. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an.

Weitere Feststellungen bezogen sich auf Fahrten entgegen der Einbahnstraße sowie mangelhafte technische Ausstattungen. Die Gesamtzahl der kontrollierten Autofahrenden betrug 59: In 18 Fällen wurde hierbei verbotswidrig die Fußgängerzone befahren und eine gebührenpflichtige Verwarnung ausgesprochen.

Die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten sprachen an diesem Nachmittag eine Vielzahl an mündlichen Verwarnungen aus und führten verkehrserzieherische Gespräche.

