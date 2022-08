Polizei Hagen

POL-HA: Räuberischer Diebstahl in der Hagener Innenstadt

Hagen (ots)

Ein Ladendetektiv der Drogerie Müller beobachtete am Abend des 27.08.2022 einen Ladendieb, der diverse Drogerieartikel im vierstelligen Warenwert in eine mitgeführte Tragetasche steckte und das Geschäft verließ. Als der Ladendetektiv die Person ansprach, flüchtete diese und konnte nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Plötzlich und unerwartet trat jedoch eine acht-bis neunköpfige Gruppe Jugendlicher hinzu, die auf den Ladendetektiv einwirkte. Eine bislang unbekannte Person aus der Gruppe schlug dem Detektiv letztlich mit einem harten Gegenstand auf den Hinterkopf, so dass der Ladendieb erneut die Flucht ergreifen konnte. Der Ladendetektiv wurde hierbei leicht verletzt. Die Ermittlungen zum flüchtigen Ladendieb und den handgreiflichen Unterstützern dauern an.

