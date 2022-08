Polizei Hagen

POL-HA: Ungebetener Gast im Garten

Hagen (ots)

In der Nacht zum Samstag meldete sich eine Familie aus dem Alten Reher Weg in Hagen-Hohenlimburg bei der Polizei. Man hatte im Garten des Mehrfamilienhauses eine fremde Person festgestellt, die es sich dort in einem Gartenpavillon bequem gemacht hatte. Augenscheinlich schaltete sich die Person sogar die angebrachte Beleuchtung ein. Von den eingesetzten Polizeibeamten konnte ein 28 jähriger Mann festgestellt werden, der tatsächlich auf einer Bank im Gartenpavillon schlief und offenbar stark alkoholisiert war. Es ist davon auszugehen, dass der ungebetene Gast bereits mehrere Tage in dem fremden Garten genächtigt hatte. Ihm wurde ein Platzverweis erteilt und ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch eingeleitet.

