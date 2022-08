Polizei Hagen

POL-HA: "Tea with Cops" der Polizei Hagen - Dieses Mal in Wehringhausen

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Freitag, 26.08.2022, fand in der Zeit zwischen 14:00 Uhr - 15:30 Uhr eine erneute Aktion im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Tea with Cops" statt. Dieses Mal lud die Polizei in Wehringhausen auf dem Bodelschwinghplatz zu einem Tee ein.

Das Projekt dient dem Austausch von Migrantinnen und Migranten und Polizeibediensteten verschiedener Dienststellen. Dieses Mal stand nicht eine Moschee, sondern der Roma-Verein "Romanodrom" im Mittelpunkt der Veranstaltung. Eingeladen war natürlich jeder Interessierte.

Auch der stellvertretende Behördenleiter, Herr Kriminaldirektor Guide Liedke, nahm bei einem heißen Tee an den Gesprächen mit den Hagenern teil.

Wieder einmal zeigte sich, dass das Format "Tea with cops" eine tolle Möglichkeit ist, um mit der Polizei ungezwungen in Kontakt zu treten. Insbesondere auch für Zugewanderte ist es wichtig, "ihre" Polizei in Hagen kennenzulernen und zu verstehen.

Das Angebot, das nicht auf Muslime oder Roma begrenzt ist, sondern sich auch an andere Migrantengruppen richtet, fand erstmals im März 2022 statt. Ziel ist es, das gegenseitige Vertrauen zu stärken und in einem regelmäßigen Austausch zu stehen. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell