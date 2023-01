Polizei Hagen

POL-HA: Haschisch in Handschuhfach gefunden bei Verkehrskontrolle

Hagen-Mitte (ots)

Eine Polizeistreife sah am Montag (02.01.2023) gegen 19.20 Uhr einen Autofahrer, der am Steuer sein Handy während der Fahrt bediente. Auf Höhe des Emilienplatzes hielten sie den Hagener für eine Kontrolle an. Die Beamten forderten den 22-Jährigen auf, ihnen den Fahrzeugschein sowie Führerschein vorzuzeigen. Als das Handschuhfach geöffnet wurde, sahen sie eine Plastikfolie mit bräunlichem Inhalt. Es stellte sich heraus, dass es sich augenscheinlich um eine geringfügige Menge Haschisch handelte. Der 22-Jährige gab an, dass ihm die Betäubungsmittel nicht gehören würden. Er vermute, dass Personen, die er öfter im Auto mitnimmt, die Drogen in sein Handschuhfach legten. Der Hagener stimmte einem freiwilligen Drogenvortest zu. Dieser verlief negativ. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten das Haschisch, fertigten eine Strafanzeige und ahndeten die Ordnungswidrigkeit. Die Ermittlungen dauern an. (arn)

