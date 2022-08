Polizei Hagen

POL-HA: Drei Randalierer landen über das Wochenende im Polizeigewahrsam

Hagen (ots)

Am Freitag, 12.08.2022, riefen Passanten die Polizei gegen 22 Uhr in die Kölner Straße. Hier lief ein stark betrunkener Mann grölend herum, der immer wieder auf die Fahrbahn torkelte. Als die Beamten eintrafen, bot sich ihnen das zuvor beschriebene Bild. Der 45-Jährige konnte sich mit fast drei Promille kaum auf den Beinen halten. Zum Schutz vor sich selbst nahmen ihn die Polizisten in Gewahrsam. Auch auf dem Springefest am Samstag missachtete ein 42-jähriger Randalierer den Platzverweis der Ordnungshüter um 00:50 Uhr. Die Beamten brachten ihn in das Polizeigewahrsam. Am Sonntagmorgen, gegen 02:40 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung einen 22-Jährigen am Berliner Platz. Er lief betrunken und pöbelnd umher. Da er die Örtlichkeit auch nach Aufforderung nicht verließ, sondern weiterhin Passanten belästigte, nahmen die Beamten auch ihn in Gewahrsam. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell