Polizei Hagen

POL-HA: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in Haspe leicht verletzt

Hagen-Haspe (ots)

Ein 56-jähriger Motorradfahrer verletzte sich am Samstagnachmittag (13.08.2022) bei einem Verkehrsunfall in Haspe leicht. Der Hagener war, gegen 15.40 Uhr, mit seiner Suzuki auf der Voerder Straße unterwegs. Er fuhr in Richtung Voerde und wollte den vor ihm fahrenden Mercedes eines 32-jährigen Hageners überholen. Als er sich mit seinem Motorrad noch hinter dem Auto befand, sah er, dass der 32-Jährige nach links abbiegen wollte. Um das Überholmanöver abzubrechen, leitete der 56-Jährige eine Gefahrenbremsung ein. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Bei dem Unfall verletzte er sich leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Hagener Krankenhaus. (sen)

