Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Freitag, den 07.01.2022 im Zeitraum von 17:00 Uhr bis 17:20 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- oder Ausparken ein ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Eugenie-Abresch-Straße in 67434 Neustadt/W..

Personen, welche sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat oder zu dem unfallverursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neustadt/W. zu melden.

