Polizei Hagen

POL-HA: Gefährliche Körperverletzung in Altenhagen - Unbekannte schlagen mit Warnbake auf 42-jährigen Mann ein

Hagen-Altenhagen (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer schlugen am Freitagnachmittag (12.08.2022) in Altenhagen einen 42-jährigen Mann mit einer Warnbake. Gegen 17.20 Uhr beobachtete der Hagener die zwei Unbekannten, als sie von der Brüderstraße aus in Richtung des Friedensplatzes gingen. Einer von ihnen trug eine Warnbake mit sich, die zuvor an einer nahegelegenen Baustelle stand. Der 42-Jährige sprach die beiden Männer an und forderte sie dazu auf, die Warnbake zurück zu der Baustelle zu bringen. Als sie auf seine Ansprache nicht reagierten, hielt der Hagener die Bake fest. Daraufhin schlug ihm einer der Täter mit dieser ins Gesicht, während der andere ihm mit den Fäusten in den Bauch schlug. Anschließend flüchteten die Unbekannten in Richtung der Altenhagener Straße. Der leicht verletzte Mann sagte den Polizeibeamten, dass beide Täter etwa 18 - 25 Jahre alt waren. Der Mann, der die Bake trug, war circa 190 cm groß, trug eine Brille mit runden Gläsern, ein graues T-Shirt, eine schwarze Hose, sowie einen grauen Rucksack. Den anderen Mann schätzte er auf etwa 160 cm und sagte, dass dieser eine schlanke Statur hatte sowie schwarze Kleidung trug. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen der gefährlichen Körperverletzung ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell