Polizei Wuppertal

POL-W: W Brand in Mehrfamilienhaus - Ein Bewohner schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (17.07.2022, 18:55 Uhr) kam es in Wuppertal zu einem Wohnungsbrand, bei dem ein Mann schwere Verletzungen erlitt. Ein Zeuge hörte einen Rauchmelder und sah in der Folge Rauch aus einer Wohnung in dem Mehrfamilienhaus an der Straße In der Fleute aufsteigen. Die Feuerwehr konnte einen schwer verletzten Mann aus den brennenden Räumen in der ersten Etage retten und das Feuer löschen. Der 56-Jährige musste mit schweren Verletzungen in eine Spezialklinik gebracht werden. An der Wohnung entstand ein Sachschaden der vorläufig auf mindestens 10.000 Euro geschätzt wird. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und den Brandort mit einem Sachverständigen untersucht.(sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell