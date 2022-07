POL-W: W Rollerdiebe in der Elberfelder Innenstadt festgenommen

Wuppertal (ots) - Gestern Nacht (17.07.2022, 00:03 Uhr), kam es in Wuppertal-Elberfeld zum Alleinunfall eines Radfahrers. Der 31-Jährige war auf der Cronenberger Straße bergab unterwegs. Unterhalb des Klever Platzes verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad. In der Folge prallte er gegen eine Hausfassade. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. (sw) Rückfragen bitte an: ...

mehr