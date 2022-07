Polizei Wuppertal

POL-W: RS Radfahrer in Remscheid schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Freitag kam es in der Remscheider Innenstadt zu einem Unfall mit einem schwer verletzten Radfahrer. Der 30-Jährige war mit seinem Zweirad auf dem Gehweg der Martin-Luther-Straße unterwegs. Als er den Gehweg verließ um über die Fahrbahn der Lessingstraße die gegenüberliegende Gehwegseite zu erreichen, kam es zum Zusammenstoß mit dem Peugeot eines 46-Jährigen. Der Autofahrer wollte von der Viktoriastraße die Martin-Luther-Straße überqueren um seine Fahrt über die Lessingstraße fortzusetzen. Bei dem Sturz erlitt der Radfahrer schwere Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. (sw)

