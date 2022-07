Polizei Wuppertal

POL-W: Zwei Verletzte bei Auseinandersetzung im Deweerth'schen Garten Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei

Wuppertal (ots)

Gestern (14.07.2022), kam es gegen 18:00 Uhr, in Wuppertal-Elberfeld, am Deweerth'schen Garten, zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Die Männer gerieten in eine zunächst verbale Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf kam es zu dem Einsatz von Reizstoff und einem Messer. Ein 27-Jähriger erlitt dabei eine Verletzung am Rücken, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Ein 20-Jähriger erlitt eine leichte Schnittverletzung. Die unmittelbare Ermittlungsarbeit führte zu einem 19-Jährigen, der im Verdacht steht eine gefährliche Körperverletzung zum Nachteil der beiden jungen Männer begangen zu haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ der zuständige Richter einen Durchsuchungsbeschluss. Hiermit konnte seine Wohnung durchsucht und der Verdächtige dort vorläufig festgenommen werden. Darüber hinaus konnten Beweismittel sichergestellt werden. Der Verdächtige wurde im Anschluss an die Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 0202/2874-0 zu melden. (an)

