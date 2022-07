Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Ehrung für langjährige Mitgliedschaft bei der Freiwilligen Feuerwehr Bremerhaven

Die drei Freiwilligen Feuerwehren Lehe, Weddewarden und Wulsdorf tragen maßgeblich zur Sicherheit in der Seestadt Bremerhaven bei. "Neben den Aufgaben bei der Gefahrenabwehr ist die soziale Wertigkeit der Freiwilligen Feuerwehren für die jeweiligen Stadtteile von großer Bedeutung", sagte Melf Grantz, Oberbürgermeister und Dezernent der Feuerwehr Bremerhaven. "So ist es mir eine große Freude die Kameraden:in für ihre langjährige ehrenamtliche Tätigkeit zu Ehren", so Grantz weiter. Melf Grantz und Jens Cordes, Leiter der Feuerwehr Bremerhaven, übergaben heute im Deutschen Auswandererhaus in einer feierlichen Zeremonie die entsprechenden Urkunden. Für 25 Dienstjahre bei der Freiwilligen Feuerwehr wurden Ulrike Bruns, Alexander Enault, Tomas Modersitzki, Martin Poelker und Sven Janßen geehrt. Herr Lutz Imhoff wurde diese Ehre für 40 Jahre Mitgliedschaft in einer Freiwilligen Feuerwehr zuteil. Und Herr Tim Gräwe ist zum Ehrenbeamten der Freiwilligen Feuerwehr ernannt worden. Für seine zweite Amtszeit als Ehrenbeamter der Freiwilligen Feuerwehr wurde Malte Hoheosel ernannt.

