Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220801-2-pdnms Zeugen nach Fahrzeugdiebstahl gesucht, Rendsburg

Rendsburg (ots)

Rendsburg/Wie die Polizei mitteilt, wurde bereits am 28.07.2022 in der Zeit von 17.30 Uhr bis 29.07.2022 07.00 Uhr in der Büsumer Straße in Rendsburg ein weißer Kastenwagen von einem Firmengelände gestohlen. Hierbei handelt es sich um einen weißen Renault Master, der auf dem Firmengelände des Autohauses Süverkrüp GmbH & Co.KG stand. Personen, die Hinweise zu dem Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Rendsburg unter der Tel. 04331/208450 zu melden.

