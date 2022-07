Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220729-3-pdnms Zeugen nach Einbruch in Osterrönfeld gesucht

Osterrönfeld ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am Freitag, 29.07.2022, kam es in den Vormittagsstunden im Zeitraum 09.00 - 12.30 Uhr zu einem Tageswohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus in Osterrönfeld, Franz-Pantel-Ring.

Unbekannte Täter hebelten ein Fenster des EFH auf und drangen durch dieses Fenster ein. Im Haus wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Entwendet wurden Armbanduhren und Schmuck.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer hat am Vormittag des 29.07.2022 in der Straße Franz-Pantel-Ring bzw. in den anliegenden Straßen Ostener Ring, Aspelweg oder Birkenhof ortsfremde Fahrzeuge und/oder Personen beobachtet.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-208450.

