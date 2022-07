Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220729-1-pdnms Zeugen oder Hinweisgeber nach Einbruch in Büdelsdorf gesucht

Büdelsdorf ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

In der Nacht zum 28.07.2022 (Mittwoch auf Donnerstag) kam es in Büdelsdorf in der Straße Kortenfohr zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus.

Unbekannte Täter begaben sich auf das rückwärtige Grundstück und zertrümmerten die Scheibe einer Terrassentür des tatbetroffenen EFH. Anschließend drangen die Täter in das Haus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach stehlenswerten Gegenständen. Zum Diebesgut ist derzeit noch nichts bekannt.

Zur Aufklärung der Tat bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Angesprochen sind auch Anwohner oder Passanten der angrenzenden Straßen Am Stadtpark und Rickerter Weg, die in der Nacht zum 28.07.2022 tatrelevante Beobachtungen gemacht oder aber ein "Scheibenklirren" gehört haben.

Die Polizei Rendsburg fragt, wer hat in der Nacht ortsfremde Personen oder Fahrzeuge in dem bezeichneten Bereich gesehen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-208450.

