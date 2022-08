POL-EL: Lingen - Mähdrescher in Brand geraten

Lathen (ots) - In der Nacht zum 29. Juli wurde in Lathen in der Straße Eschring ein Wohn-und Geschäftshaus mit Farbe beschmiert. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lathen unter der Telefonnummer 05933/924570 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Christopher Degner Telefon: +49 ...

