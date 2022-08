Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Verkehrsunfall

59-Jährige Pedelecfahrerin stürzt und verletzt sich

Kerken-Nieukerk (ots)

Am Sonntag (28. August 20022) gegen 15:30 Uhr kam es an der Kreuzung Gelderner Straße / Staelener Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine 59-jährige aus Kerken schwere Verletzungen zuzog. Zwei Radfahrer waren auf der Krefelder Straße in Richtung Gelderner Straße unterwegs und wollten nach links in die Straelener Straße abbiegen. Dort an der Haltelinie hielt in dem Moment eine 56-jährige Autofahrerin aus Kerken. Die Radfahrer wollten nach eigenen Angaben der Frau im Auto durch Handzeichen signalisieren, sie könne fahren. Die 56-Jährige blieb jedoch stehen, so dass auch die beiden Zweiradfahrer im Bereich einer Fahrbahnverengung im Kreuzungsbereich anhielten. Eine 59-Jährige, die auf ihrem Pedelec hinter ihrem Ehemann auf der Gelderner Straße in Richtung Ortskern unterwegs war, nahm die beiden stehenden Radfahrer nach ersten Erkenntnissen als Hindernis wahr, erschrak und kam zu Fall. Bei dem Sturz verletzte sie sich schwer und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. (cs)

