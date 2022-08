POL-KLE: Geteilte Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kleve und der Polizei Krefeld: Nachtrag: Schussabgabe durch Polizei auf flüchtendes Fahrzeug - Zeugen gesucht

Goch (ots) - Unbekannte Täter sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag (28. August 2022) in eine Schule an der Schützenstraße eingedrungen. Sie hebelten im Gebäude die Tür zum Lehrerzimmer auf und durchsuchten mehrere Schränke. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts gestohlen. Die Unbekannten machten sich auch an der Tür zu einem Gerätelager zu schaffen, gelangten aber nicht hinein. Zeugenhinweise werden von der Kripo Goch unter 02823 1080 erbeten. (cs) ...

