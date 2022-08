Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Lagerhalle

Spirituosen gestohlen

Kleve (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (26. August 2022) in die Lagerhalle einer Firma am Klever Ring eingedrungen. Zuvor zerschnitten sie einen Zaun, um auf das Grundstück zu gelangen. Dann schlugen die Unbekannten die Scheibe einer Tür zu der Halle ein. Sie entwendeten mehrere hochwertige Flaschen Alkohol. Offenbar versuchten sie, mit einem Hubwagen aus der Halle ihre Beute über den Zaun zu hieven. Dabei blieben einige Flaschen zurück. Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

