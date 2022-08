Kleve (ots) - In der Zeit zwischen Freitag, 23:30 Uhr und Samstag (27. August 2022), 12:15 Uhr, haben unbekannte Täter auf der Königsallee versucht, zwei geparkte Fahrzeug zu entwendeten. Sie drangen in einen Nissan X-Trail und einen BMW Mini Cooper ein und versuchten offenbar, diese kurzzuschließen. Dabei beschädigten die Unbekannten beide Autos am Armaturenbrett ...

