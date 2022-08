POL-KLE: Weeze - Diebstahl aus Seat Leon

Goch-Pfalzdorf (ots) - Die Scheibe eines schwarzen Suzuki Swift haben unbekannte Täter am Samstag (27. August 2022) in der Zeit zwischen 15:00 und 16:00 Uhr auf einem Wanderparkplatz an der Straße Asperberg eingeschlagen. Sie entwendeten anschließend eine braune Lederhandtasche samt Inhalt, die auf dem Beifahrersitz des Wagens abgelegt war. Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, wenden sich bitte an die ...

