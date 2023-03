POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Fellbach: Fahrzeugteile entwendet Diebe entwendete in der Nacht von 06.03.2023 auf 07.03.2023 von einem Betriebsgelände einer Automobilfirma in der Salierstraße in Fellbach-Schmiden Fahrzeugzubehör in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Insbesondere wurden Kompletträder und ...

mehr