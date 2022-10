Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Polizeieinsatz in Schwerin Lankow

Schwerin (ots)

Nachdem ein 59-Jähriger am Montagabend in seiner Wohnung randaliert haben soll, kam es zum Einsatz von Spezialeinheiten der Polizei. Der Vorfall ereignete sich am Montag gegen 21:30 Uhr in Schwerin Lankow. Nachbarn verständigten die Polizei, als sie zunehmend laute und nicht verfizierbare Geräusche aus einer Nachbarwohnung vernahmen. Bei Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei schloss sich der Bewohner in seine Räumlichkeiten ein. Aufgrund einer akuten Eigen- und Fremdgefahr, die die Polizei zu diesem Zeitpunkt annahm, wurde die Wohnungstür durch Spezialeinheiten der Polizei geöffnet. Der 59-jährige Deutsche befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde durch Rettungskräfte in ein Klinikum gefahren.

