Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Mann verliert bei körperlicher Auseinandersetzung das Bewusstsein

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 24.11.2022, gegen 23:00 Uhr, wurde die Polizei wegen einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am Waldshuter Busbahnhof verständigt, deren Auslöser höchstwahrscheinlich Beleidigungen waren. Als zwei Streifenwagenbesatzungen mit insgesamt vier Polizeibeamten kurz darauf am Busbahnhof eintrafen, war einer der Kontrahenten, ein 24-jähriger Mann, bereits bewusstlos. Die bisherigen Ermittlungen deuten darauf hin, dass der 27 Jahre alte, alkoholisierte Beschuldigte ihn so stark und so lange gewürgt hatte, bis der Geschädigte das Bewusstsein verlor. Nach einer Erstversorgung durch Rettungskräfte vor Ort musste der Geschädigte im Spital Waldshut intensivmedizinisch behandelt werden. Erst am nächsten Morgen erlangte er wieder das Bewusstsein.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Waldshut-Tiengen am 25.11.2022 gegen den beschuldigten pakistanischen Staatsangehörigen Haftbefehl wegen Verdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Der Beschuldigte befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen übernommen.

Bis zur rechtskräftigen Aburteilung des Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell