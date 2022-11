POL-FR: Lörrach: Unfallflucht am Meeraner Platz - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 29.11.2022, in dem Zeitraum zwischen 12.10 Uhr bis 13.30 Uhr, überwachte die Polizei das Überholverbot an dem Fußgängerüberweg in der Brühlstraße in der Nähe der Baumgartner Straße. Insgesamt konnte die Polizei in der kurzen Zeit 28 Fahrzeugführer feststellen, welche den ...

