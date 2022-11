Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: LKr. Emmendingen, Herbolzheim - Einbruch in Tafelladen

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 27.11.22, 16:30 Uhr, bis Dienstag, 29.11.22, 06:55 Uhr, wurde ein Fenster am "Tafel"-Laden in Herbolzheim am Konrad-Adenauer-Ring aufgebrochen. Im Laden entstand erheblicher Sachschaden, indem Türen eingetreten und Gegenstände zerstört wurden. Zudem wurde durch das Versetzen einer Spülmaschine der dazugehörende Wasserschlauch abgerissen, so dass Wasser ungehindert auslief und sich in den Räumlichkeiten ergoss. Der entstandene Diebstahlsschaden ist gegenüber dem Sachschaden als gering anzusehen.

Zeugen werden gebeten, die Polizei Emmendingen unter Tel.: 07641 582 0, zu kontaktieren.

RE/ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell