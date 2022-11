POL-FR: Rheinfelden: Versuchter Einbruch in Haarstudio - Hund schlägt Einbrecher in die Flucht

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 29.11.2022, gegen 02.25 Uhr, trat in der Hauptstraße ein Unbekannter mit mehreren Fußtritten eine Eingangstür einer Drogerie ein. Aus einer Kasse wird ein kleinerer Bargeldbetrag gestohlen. An der Eingangstür entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 07621 / 176-351 ...

