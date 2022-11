POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Drogerie

Freiburg (ots) - Vermutlich in der Nacht auf Dienstag, 29.11.2022, ist an einem in der Innenstadt von Bad Säckingen geparkten Pkw die Heckscheibe beschädigt worden. Der Renault Clio war zwischen Montag, 17:00 Uhr, und Dienstag, 09:00 Uhr, auf dem Parkplatz gegenüber dem Gallusturm geparkt. In dieser Zeit wurde die Heckscheibe mit einem unbekannten Gegenstand ...

