POL-FR: Bad Säckingen: Heckscheibe an Pkw eingeschlagen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots) - Umkirch - In der Nacht von Montag 28.11.2022 auf Dienstag 29.11.2022 wurde auf einem Parkplatz in der Brügesstraße an einem abgestellten älteren Mercedes der -C- Klasse der Katalysator entwendet. Vermutlich wurde das Fahrzeug hierzu mit einem mobilen Wagenheber angehoben und der Kat mit einem Trennschleifer herausgetrennt. Hinweise werden an das Polizeirevier Breisach unter Tel.: 07667/91170 erbeten. ...

