Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg-Oberrotweil - Fußgängerin wird von Auto gestreift, Verursacher flüchtig

Freiburg (ots)

Vogtsburg-Oberrotweil - Am Dienstag 29.11.2022 gegen 16:41 Uhr streifte in der Hauptstraße kurz vor der Apotheke ein bislang unbekannter weißer Pkw eine auf dem Gehsteig gehende Fußgängerin und verletzte diese hierbei am Handgelenk. Durch den Anstoß fiel das Spiegelglas vom Pkw ab. Im Anschluss fuhr das Fahrzeug ohne anzuhalten in Richtung Niederrotweil weiter. Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug nimmt das Polizeirevier in Breisach unter Tel. :07667/91170 entgegen.

