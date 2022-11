Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Bundesstraße 317 - Kollision mit Gegenverkehr - zwei Leichtverletzte - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Ein 61-Jähriger kam auf der Bundesstraße 317, am Montag 28.11.2022, kurz vor 10.00 Uhr, mit seinem Pkw in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden 51-jährigen Pkw-Fahrer. Der 51-Jährige wollte noch nach rechts Ausweichen und rutschte dabei etwa vier Meter eine Böschung hinunter. Der 61-Jährige befuhr die Bundesstraße 317 von Steinen kommend in Richtung Schopfheim, als er etwa 200 Meter vor der Anschlussstelle Maulburg-Ost in den Gegenverkehr kam. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 33.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße voll gesperrt.

