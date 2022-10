Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Streifenwagen der Polizei kollidiert mit Opel.

Am Dienstag (18. Oktober 2022) kollidierte ein Streifenwagen der Polizei auf der Kreuzung Lange Straße/Pottenhauser Straße mit dem Opel einer 41-jährigen Frau aus Lage. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Der 30-jährige Polizeibeamte war gemeinsam mit seinem 23-jährigen Kollegen auf der Anfahrt zu einem Brand in der Straße "Im Bruche". Hierzu hatten die Polizisten das Blaulicht und das Martinshorn eingeschaltet. Gegen 8:20 Uhr fuhr der Streifenwagen auf der Pottenhauser Straße in Richtung Innenstadt. Kurz vor der Ampel an der Kreuzung überholten sie mit mäßiger Geschwindigkeit einige Fahrzeuge, die aufgrund des Rotlichtes vor der Ampel angehalten hatten. Dann tastete sich der 30-jährige Fahrer des Streifenwagens in den Kreuzungsbereich hinein. Trotzdem kam es zum Zusammenstoß mit dem Opel der 41-Jährigen, die aus Richtung Innenstadt in Richtung Bielefeld unterwegs war. Beide beteiligte Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zeugen des Unfalls, die noch keinen Kontakt zur Polizei hatten, werden gebeten, sich telefonisch unter 05231 6090 beim Verkehrskommissariat zu melden.

