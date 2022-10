Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup. Diebe erbeuten Werkzeuge, Dieseltreibstoff und Gas.

Ganze Arbeit leisteten Diebe, die sich in der Nacht von Sonntag auf Montag (16. - 17. Oktober 2022) unberechtigt Zugang zu dem Betriebsgelände einer Straßenbaufirma in der Straße "Am Betonwerk" verschafft hatten. Aus den dort abgestellten Firmenfahrzeugen stahlen sie Kanister, die Dieseltreibstoff beinhalteten. Der Treibstoff wurde noch auf dem Firmengrundstück umgefüllt. Die Kanister blieben zurück. Weiterhin stahlen die Diebe Werkzeug. Unter anderem fielen ihnen 6 Stemmhämmer der Marke"Hilti" sowie eine Motorflex der Marke "Stihl" in die Hände. Auch 24 Propangasflaschen, die dort gelagert wurden, nahmen die Täter mit. Sie müssen mit einem entsprechenden Transportfahrzeug am Tatort gewesen sein.

Ihre Hinweise dazu richten Sie bitte telefonisch unter 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

