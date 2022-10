Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Hiddesen. Soldaten der Bundeswehr verunfallen mit Dienstwagen.

Lippe (ots)

Montagmorgen (17. Oktober 2022) befuhren zwei Soldaten mit ihrem Dienstwagen die Lopshorner Allee in Richtung Hiddesen. Ausgangs einer Kurve geriet der Geländewagen auf der feuchten Straße ins Rutschen. Der Wagen prallte in den angrenzenden Straßengraben und überschlug sich anschließend. Sowohl der 22-jährige Fahrzeugführer als auch sein 24-jähriger Beifahrer wurden dabei leicht verletzt. An dem Dienstwagen, der abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell