POL-LIP: Kalletal-Heidelbeck. 30-Jähriger bei Unfall schwer verletzt.

Lippe (ots) - Bei einem Verkehrsunfall, der sich Sonntagabend (16. Oktober 2022) auf der Lemgoer Straße ereignet hatte, wurden die beiden Insassen eines Skodas verletzt. Der 37-jährige Fahrer des Wagens, mit Wohnsitz in Steinheim, befuhr die Straße gegen 23:50 Uhr in Richtung Detmold. Warum der Skoda nach links in den Straßengraben fuhr, ist bislang nicht bekannt. ...

