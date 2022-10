Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Bentrup. Zwei Personen nach Verkehrsunfall verletzt.

Lippe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich Sonntagabend (16. Oktober 2022) auf der Lemgoer Straße ereignet hatte, wurden die beiden Insassen eines Skodas verletzt. Der 37-jährige Fahrer des Wagens, mit Wohnsitz in Steinheim, befuhr die Straße gegen 23:50 Uhr in Richtung Detmold. Warum der Skoda nach links in den Straßengraben fuhr, ist bislang nicht bekannt. Fahrer und Beifahrer, ein ebenfalls 37-jähriger Mann aus Detmold, wurden in dem Wagen eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Der Mann aus Steinheim musste anschließend zur stationären Behandlung in eine Klinik gefahren werden. Der Detmolder konnte nach ambulanter Behandlung entlassen werden. An dem Skoda, der abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

